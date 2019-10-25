ارتفاع عدد الضحايا بصفوف المتظاهرين في العراق الى 12 قتيلا

2019/10/25 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وسائل اعلامية عربية واجنبية يوم الجمعة ان عدد قتلى الاحتجاجات في العراق ارتفع الى 12 شخصا بينهم خمسة من العاصمة بغداد.

تتمة..

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