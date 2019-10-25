النفط العراقية تقر بارتفاع نسبة الاقبال على الوقود وغاز الطبخ بسبب

2019/10/25 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير النفط حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في جميع الاوقات والظروف .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر شركة توزيع المنتجات النفطية في الدورة اليوم الجمعة .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان قيادة القطاع النفطي حرصت على المتابعة الميدانية من خلال تفقد المنافذ التوزيعية والتعرف على حاجات المواطنين ، فضلاً عن الاطلاع على أداء المحطات والعاملين فيها ، إضافة الى تشكيل غرفة العمليات اليومية لمتابعة حركة المنتوج من المصدر الى المواطن .

واضاف الغضبان انه وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التجهيز والاستهلاك من البنزين وغاز الطبخ الى معدلات عالية مقارنة بالأيام الاعتيادية بسبب هاجس الازمات عند بعض المواطنين ، لكن ذلك لم يشكل تراجعا في الخدمات او نقصاً ما من قبلنا ، بل عملت الوزارة على ضخ المزيد من المشتقات النفطية الى جميع المنافذ التوزيعية من اجل تطمين المواطنين بعدم الحاجة الى اللجوء للتخزين والاحتكار ، مؤكدًا بالتوجيه والإيعاز بعمل جميع المنافذ التوزيعية سواء محطات تعبئة الوقود او ساحات الغاز في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة والمحافظات كافة الى ساعات متاخرة ، نافياً غلق محطات تعبئة الوقود في بعض احياء جانب الكرخ .

هذا وضم الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء الشركات النفطية والدوائر المعنية في الوزارة وغرفة العمليات .

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط قد تفقد الجمعة عددا من المواقع النفطية والشركات النفطية في الدورة والتقى المسؤولين والعاملين فيها واطلع على سير الأعمال فيها ، موجهاً ببذل المزيد من العمل والجهود لتحقيق خطط وبرامج الوزارة في زيادة الانتاج والتطوير .

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