مصادر محلية: تعرض مبانٍ حكومية ومقار أحزاب لهجمات في ذي قار وميسان والمثنى

2019/10/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية، عن تعرض عدد من المباني الحكومية ومقار الأحزاب في عدد من المحافظات الجنوبية، الى هجمات من قبل مجهولين ومتظاهرين غاضبين.

وأشارت المصادر الى اقتحام عشرات الأشخاص مبنى محافظة ذي قار، وإشعال النيران فيه، فيما ذكرت مصادر أخرى ان مقر حركة عصائب أهل الحق في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، تعرض الى هجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته قام محتجون بحرق مقرات حزب الدعوة، وعصائب اهل الحق، وتيار الحكمة الوطني في محافظة المثنى، إضافة الى اقتحام عشرات المحتجين مبنى ديوان المحافظة.

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