بيان رسمي: بغداد تضيف القمة العراقية الأردنية المصرية المقبلة

2019/10/25 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيريه الاردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذريّة باكو.

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