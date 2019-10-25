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مراسلنا في كربلاء: التظاهرات كانت سلمية وتعاون غير مسبوق بين المتظاهرين والقوات الأمنية وبدء نصب خيم الاعتصام


مراسلنا في كربلاء: التظاهرات كانت سلمية وتعاون غير مسبوق بين المتظاهرين والقوات الأمنية وبدء نصب خيم الاعتصام
2019/10/25 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا في كربلاء: التظاهرات كانت سلمية وتعاون غير مسبوق بين المتظاهرين والقوات الأمنية وبدء نصب خيم الاعتصام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 19:02.

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