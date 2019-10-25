محتجون يحرقون مقر دولة القانون وسط الحلة

2019/10/25 | 19:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الديوانية

اقتحم المتظاهرون في الديوانية، مساء اليوم الجمعة، مبنى مجلس المحافظة، بعد محاصرته لساعات، مع استمرار الاحتجاجات، وسقوط عدد من الجرحى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن متظاهري الديوانية، قاموا بإضرام النار أمام أحد ابوا

بغداد اليوم- بغداد

عقد وزراء خارجيّة جمهوريّة العراق محمد علي الحكيم، والمملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي، وجمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري اجتماعاً ثلاثيّاً على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الانحياز في

بغداد اليوم _ واسط

احرق المتظاهرون في محافظة واسط، اليوم الجمعة، مقر حزب الدعوة الإسلامية، إضافة إلى مقر النائب في البرلمان، كاظم الصيادي، وسط مدينة الكوت.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، قاموا بإ

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