وزارة الداخلية: القوات التي تعاملت مع المتظاهرين هي قوات حفظ القانون حصراً

2019/10/25 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشادت وزارة الداخلية بدور الاعلام الوطني بنقل أحداث التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا في بيان، إن القوات التي تعاملت مع المتظاهرين هي قوات حفظ القانون حصراً، مشيرا الى وجود تعاون كبير بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين، مؤكداً أن عدد الاصابات في صفوف عناصر القوات الامنية بلغت ثمانٍ وستين إصابة، مبينا أن التعاون بين القوات الامنية والمتظاهرين ساهم بتشخيص المندسين.

وأضاف المحنا، أن مهمة القوات الأمنية تكمن في حماية المتظاهرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

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