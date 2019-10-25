2019/10/25 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الجمعة، الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية إلى تشخيص مواطن الخلل والفساد ووضع خطة كاملة للإصلاح الحقيقي.

وذكر المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"يعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تأييده الكامل لخطاب المرجعية الدينية العليا"، مؤكداً أنه "يمثل خارطة طريق لحل جميع مشاكل البلاد لما يحفظ لها امنها واستقرارها وازدهارها ويلبي المطالب المشروعة لأبناء الشعب في الحصول على الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وفرص عمل ومكافحة الفساد والاهتمام بالفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود".

وأضاف أن "المرجعية الدينية رسمت بخطابها مساراً إصلاحياً من خلال تأكيدها على نقاط جوهرية في مقدمتها الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم التعرض الى الممتلكات العامة ومناشدة القوات الامنية والمتظاهرين بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس منعاً لوقوع اعمال عنف وشغب وفوضى قد تسمح لمزيد من التدخل الخارجي في شؤون البلد وتصفية الحسابات الدولية".وأكد المجلس، أن "الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها بلادنا العزيز وما تحمل معها من مخاطر حقيقية على الاستقرار والامن والسلم الاهلي، تستدعي من الجميع حكومة وشعبا واحزابا ومؤوسسات وافراد التحلي باعلى درجات المسؤولية الوطنية والسعي الجاد للالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية التي هي صمام الامان لبلدنا وشعبنا واستقرارنا".

وطالب المجلس، الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية والاحزاب، بــ "وضع حلول عاجلة للازمة وكشف الحقائق كاملة للجمهور وتشخيص مواطن الخلل والفساد ووضع خطة كاملة للاصلاح الحقيقي ومغادرة مسارات المحاصصة والمحسوبيات وسن القوانين والتشريعات التي تضع حدا للفساد وتوفر الارضية الجيدة للاصلاح والبناء والتقدم والازدهار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى يدعو الرئاسات الثلاث والقضاء لوضع خطة كاملة للإصلاح الحقيقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأعلى يدعو الرئاسات الثلاث والقضاء لوضع خطة كاملة للإصلاح الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).