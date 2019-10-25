2019/10/25 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع 70 مصاباً بين صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين خلال التظاهرات في محافظة البصرة اليوم، في حين أشار إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى مقر حكومة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "70 شخصاً من القوات الأمنية والمتظاهرين في البصرة أصيبوا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع ورمي الحجارة".وفي السياق، أشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقر حكومة البصرة مع استمرار التظاهرات".

يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد ووتوفير فرص العمل.





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