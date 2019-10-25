مصدر: 6 شهداء وأكثر من 46 جريحا في صفوف المتظاهرين بمحافظة ميسان

2019/10/25 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بأن 52 شخصا استشهدوا وأصيبوا بين متظاهري المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "6 اشخاص استشهدوا بسبب الاحتجاجات في ميسان حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 46 شخصا بجروح بعضها بليغة".

وبين المصدر، أن " غالبية الإصابات حصلت أثناء محاولة اقتحام مبنى العصائب وسط المحافظة".

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