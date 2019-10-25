الموقعون - مذكرة عاجلة الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة من عبد المهدي

2019/10/25 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الموقعون رفع مذكرة عاجلة الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة من عبد المهدي رفع عدد من الكتاب والمثقفون والاكاديميون العراقيون يوم الجمعة مذكرة عاجلة الى رئيس الجمهورية برهم صالح لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وجاء في نص المذكرة " تابع بقلق بالغ تطور الاحداث في بلدنا، خاصة بعد التظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الجاري، والقمع الشديد الذي تعرضت له وأدى الى سقوط إع......

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