2019/10/25 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرّضت الفنانة العراقية المعروفة آسيا كمال إلى الإصابة بعد مشاركتها في الاحتجاجات التي تجددت في العراق منذ مساء الخميس.

ونشر صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر كمال وهي مستلقية على الأرض وبدت عليها آثار الإصابة باختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وقال ناشطون إن الحادث وقع الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد.

واستؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي، حيث قتل أكثر من خمسة أشخاص بينهما اثنان أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. فنانة عراقية شهيرة تختنق بالغاز في مظاهرات بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. فنانة عراقية شهيرة تختنق بالغاز في مظاهرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).