مفوضية حقوق الانسان تقاضي وزارة الصحة لتضليلها الرأي العام

2019/10/25 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعتزم مفوضية حقوق الانسان، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لتضليلها الرأي العام.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" اننا نحمل وزارة الصحة عدم تزويدنا بأعداد الجرحى والشهداء ونعتبر ذلك تضليل للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة".وأشار الى" اننا سنرفع دعوى قضائية على الوزارة لكون الموضوع مخالفة لقانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨".انتهى

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