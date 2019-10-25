بالصورة.. المتظاهرون ينصبون {النانو} على جسور ميسان

2019/10/25 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان:الفرات نيوز} قام المتظاهرون، اليوم الجمعة، بنصب اجهزة {النانو والراوتر} على جسور ميسان.

وذكر مصدر محلي {للفرات نيوز} ان" المتظاهرين قاموا بنصب اجهزة {النانو والراوتر} على جسور ميسان، لبث وتوصيل شبكة الانترنت إلى هواتفهم".واضاف ان" هذا الامر يؤكد استمرار المتظاهرين في تظاهراتهم لحين تنفيذ مطالبهم التي تركزت على البطالة وتحسين المعيشة".انتهى

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