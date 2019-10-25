مارك اسبر: واشنطن تفكر بإرسال قوات لحماية آبار النفط في سوريا

2019/10/25 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح وزير الدفاع الأميركي “مارك اسبر”، قيام بلاده بإرسال عدد من الجنود والمركبات العسكرية، لحماية آبار النفط في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأوضح اسبر في تصريح، ان الولايات المتحدة تفكر بإعادة تمركز قواتها، ونقل جزء منها الى الأماكن القريبة من آبار النفط، للتأكد من عدم قدرة عناصر داعش، على الوصول لآبار النفط، في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، مبينا ان سيطرة داعش على مناطق نفطية، من شأنه تمكين التنظيم الإرهابي، من الحصول على الموارد المالية، وإعادة تنظيم صفوفه.

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