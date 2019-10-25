في حصيلة مرشحة للتزايد.. مفوضية حقوق الإنسان تعلن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة نحو ألف معظمهم في بغداد

2019/10/25 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن عدد ضحايا الاحتجاجات الحالية في بغداد ارتفع إلى قتيلين و966 مصاباً، من بينهم 884 مدنياً، و82 في صفوف القوات الأمنية.وأضافت المفوضية في بيان لها أن محافظة ميسان شهدت إصابة 5 أشخاص، فيما أصيب 3 في المثنى بينهم عنصرين أمنيين، ليصبح مجموع الإصابات 974 […]

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