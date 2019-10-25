حقوق الانسان: ارتفاع اعداد المصابين من القوات الأمنية في بغداد الى 82

2019/10/25 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ارتفع اعداد المصابين من القوات الامنية في العاصمة بغداد خلال تظاهرات الجمعة الى 82 منتسباً.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عدد المصابين من المنتسبين في الاجهزة الامنية خلال تظاهرات الجمعة الى {82} منتسباً".وكان البياتي كشف عن ارتفاع اعداد الضحايا من المتظاهرين في بغداد الى {8} شهداء.وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات عدة تظاهرات شعبية وقع خلالها شهداء ومصابين بينهم عناصر أمنية.انتهى

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