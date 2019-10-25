ترمب يحذر تركيا من اطلاق النار على القوات الكردية المنسحبة

2019/10/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تركيا من اطلاق النار على القوات الكردية، اثناء انسحابها مما تسمى بالمنطقة الآمنة.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر، ان تركيا تتفهم تماما، ان عليها عدم اطلاق النار على الأكراد، أثناء مغادرتهم الى المناطق القريبة من المنطقة الآمنة، بموجب الاتفاق المعلن مع الجانب التركي، مضيفا ما نصه، “لا يجب أن أكرر أن عقوبات واسعة النطاق ستُفرض على المخالفات”، فيما ختم ترمب تغريدته بالقول، إن الأمور تسير على ما يرام، لأن داعش مؤمن من الأكراد، وتركيا جاهزة كنسخة احتياطية، على حد تعبيره.

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