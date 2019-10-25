2019/10/25 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرض حظر على التجوال في ذي قار وكالة خطوة برس.

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