2019/10/25 | 20:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا في الديوانية: مندسون يحرقون مبنى مجلس محافظة الديوانية وعددا من العجلات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 20:04.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في الديوانية: مندسون يحرقون مبنى مجلس محافظة الديوانية وعددا من العجلات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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