متظاهرو الديوانية يقتحمون مجلس المحافظة ويضرمون النيران في بعض أجزاء المبنى.. شاهد بالصور

2019/10/25 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أقتحم متظاهرو محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، مبنى مجلس المحافظة وأضرموا النيران في بعض باحات المبنى.

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