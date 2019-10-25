ناشطون يبثّون فيديو لـ

2019/10/25 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ناشطون عراقيون الجمعة إن سيارات مجهولة قامت بعمليات دهس استهدف محتجين غاضبين في مدينة البصرة جنوب العراق.

ونشر عدد من هؤلاء الناشطين مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشبان المحتجين في أحد شوارع البصرة ومن ثم تأتي سيارة مسرعة وبعدها يتم سماع صوت اصطدام.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة الأخبار أو المقاطع التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقتل 19 متظاهرا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

وبحسب مصادر أمنية وطبية فقد قتل 10 متظاهرين بالرصاص الحي في مدينتي الناصرية والعمارة بجنوب العراق، خلال محاولة اقتحام مقر ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران.

وقتل متظاهران آخران خلال إضرام النيران في مقر لأحد الأحزاب الموالية لإيران في السماوة بجنوب البلاد أيضاً.

وخلال النهار، قتل متظاهران بعد إصابتهما بقنابل مسيلة للدموع في الوجه في بغداد، فيما أضرم متظاهرون النار بمبنيي محافظتي ذي قار والديوانية، وأحرقوا أكثر من عشرة مقار لأحزاب سياسية في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية.

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