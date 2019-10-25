في حصيلة مرشحة للتزايد.. مفوضية حقوق الإنسان تعلن مقتل 21 شخصاً وإصابة نحو 1800 معظمهم في بغداد

2019/10/25 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن عدد ضحايا الاحتجاجات الحالية ارتفع إلى 21 قتيلاً و1779 مصاباً، من بينهم 1493 شخصاً في بغداد.وأضافت المفوضية في بيان لها أن بغداد شهدت مقتل 8 متظاهرين، فيما سقط 6 قتلى في ميسان، و6 في ذي قار، وواحد في المثنى، في الوقت الذي شهدت […]

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