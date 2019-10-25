سعود سالم - الحجر المجوف

2019/10/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ملامح الوجد تشرق وعيا فراغ مجوف يمضغ الطينذرات تتنفس كهوف السرابرعبا ومغارات الشوق والعذاب ترتشف رحيق التيهوالغيابفي ظلمة البحر والنهر والغابات وفضاء السماوات المتشققةتمطر مللاالشمس والقمر وما بينهما بين قوسين فراغ الكون قبل التكوين أزمنة الحجر والحديد والزجاج واللغة ترسم القمرثقبافي بحيرة الماء الساكنة تتأرجح طقوس العودةصورا ......

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