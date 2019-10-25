جريس الهامس - ثورة لبنان السلمية. إنتصار للربيع العربي المتعثِّر- على جدار الثورةالمغدورة . رقم 236

2019/10/25 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جريس_الهامس ثورة لبنان السلمية إنتصارللربيع العربي المتعثِّر - على جدار الثورة السورية المغدورة رقم - 236 تحية ثورية لشعب لبنان العظيم الثائر في يوم إنتفاضته الشعبية التاسع..هذه الأنتفاضة الشعبية الوطنية العابرة للطوائف السائدة في لبنان - الشبه إقطاعي قبل الإنتفاضة -- والموحد الثوري والديمقراطي بعدها ..
هذه الثورة السلمية التي أسقطت كل دسائس ولاية الفقيه وأتباعها في حزبي الله وحركة أمل المسلحين الأر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - ثورة لبنان السلمية. إنتصار للربيع العربي المتعثِّر- على جدار الثورةالمغدورة . رقم 236) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذه الثورة السلمية التي أسقطت كل دسائس ولاية الفقيه وأتباعها في حزبي الله وحركة أمل المسلحين الأر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - ثورة لبنان السلمية. إنتصار للربيع العربي المتعثِّر- على جدار الثورةالمغدورة . رقم 236) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جريس الهامس - ثورة لبنان السلمية. إنتصار للربيع العربي المتعثِّر- على جدار الثورةالمغدورة . رقم 236) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).