جريس الهامس - ثورة لبنان السلمية. إنتصار للربيع العربي المتعثِّر- على جدار الثورةالمغدورة . رقم 236

2019/10/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس ثورة لبنان السلمية إنتصارللربيع العربي المتعثِّر - على جدار الثورة السورية المغدورة رقم - 236 تحية ثورية لشعب لبنان العظيم الثائر في يوم إنتفاضته الشعبية التاسع..هذه الأنتفاضة الشعبية الوطنية العابرة للطوائف السائدة في لبنان - الشبه إقطاعي قبل الإنتفاضة -- والموحد الثوري والديمقراطي بعدها ..هذه الثورة السلمية التي أسقطت كل دسائس ولاية الفقيه وأتباعها في حزبي الله وحركة أمل المسلحين الأر......

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