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اعلان حظر التجوال في البصرة


اعلان حظر التجوال في البصرة
2019/10/25 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلان حظر التجوال في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 20:35.

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