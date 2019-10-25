English | كوردى

إصابة 10 عناصر من القوات الأمنية بتفجير رمانة يدوية في مبنى محافظة البصرة


إصابة 10 عناصر من القوات الأمنية بتفجير رمانة يدوية في مبنى محافظة البصرة
2019/10/25 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة 10 عناصر من القوات الأمنية بتفجير رمانة يدوية في مبنى محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة 10 عناصر من القوات الأمنية بتفجير رمانة يدوية في مبنى محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا