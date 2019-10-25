فرض حظر للتجوال في خمس محافظات عراقية

2019/10/25 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الامنية العراقية يوم الجمعة حظرا للتجوال في اربع محافظة بعد توتر الاوضاع فيها واندلاع مواجهات مسحة وسقوط قتلى وجرحى فيها.

وفرضت السلطات الامنية حظرا في كل من محافظة: ذي قار، والبصرة، وميسان، و واسط، والمثنى بدءا من مساء اليوم وحى اشعار اخر.

وبحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان فإن ما لا يقل عن 25 متظاهرا قتل واصيب نحو 2000 اخرين بجروح في التظاهرات التي تشهدها بعض المناطق في العراق.

وانطلقت شرارة التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع الخدمية والاقتصادية، وتزايد اعداد العاطلين عن العمل في صفوف فئة الشباب، وتفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

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