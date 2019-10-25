مصابون باستهداف مبنى محافظة البصرة بقنبلة وحرق مقار حزبية في بابل

2019/10/25 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض مبنى محافظة البصرة جنوبي العراق مساء الجمعة الى هجوم بقنبلة يدوية.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان مسلحين مجهولين القوا برمانة هجومية داخل مبنى محافظة البصرة مما تسبب بجرح العديد من المنتسبين والمتظاهرين.

في غضون ذلك احرق محتجون في محافظة بابل مكتب النائب صادق مدلول السلطاني، مقر تيار الاصلاح، ومقر دولة القانون اضافة الى اقتحام مكتب حركة البشائر وتحطيم محتوياته، ومهاجمة منزل رعد الجبوري رئيس مجلس محافظة بابل.

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