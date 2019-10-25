الإعمار: افتتاح عدد من مشاريع الماء خلال الأشهر الستة المقبلة

2019/10/25 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تفتتح وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة خلال الاشهر الستة المقبلة، عددا من مشاريع الماء في المحافظات، مفصحة عن تنسيقها مع مجلس الوزراء لاستثناء بعض المشاريع من قرار 374 لسنة

2015 .

وافاد مدير عام دائرة الماء في الوزارة المهندس محمود البلداوي بتصريح خاص لـ"الصباح" بان هناك خططا وبرامج تهدف لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين سواء في المركز او القرى والارياف ما جعلها تولي مشاريع هذا القطاع، اهتماما كبيرا كونها من المشاريع الستراتيجية التي لها دور في حل ازمة

المياه.

وافصح عن ان وزارته ستفتتح خلال الاشهر الستة المقبلة، عددا من مشاريع الماء، منها: العمارة الكبير في مركز المدينة بطاقة 16 الف متر مكعب، وهو من المشاريع الستراتيجية التي ستسهم بحل ازمة المياه في المحافظة، والبصرة الكبير لتحلية المياه الذي سيفتتح قريبا وهو بتمويل من القرض الياباني، وتكمن اهميته في حل ازمة ملوحة المياه.

واردف البلداوي ان المشاريع تتضمن ايضا الزبيدية في واسط، الى جانب افتتاح المرحلة الثانية من مشروع في محافظة كركوك بطاقة 10 الاف متر مكعب في الساعة، وماء السادة والجبور في محافظة ديالى، مؤكدا اسهام هذه المشاريع في حل ازمة المياه لاسيما بمناطق القرى

والارياف.

في سياق متصل، اوضح ان هناك اشكالية بتنفيذ المشاريع واجهتها وزارته من العام 2014 وحتى الان، بسبب توقف عدد كبير منها بموجب قرار 374 لسنة 2015، مشيرا الى ان وزارته وجهت المدراء العامين باستئناف العمل بعدد منها بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء، فضلا عن جرد المشاريع في المحافظات كافة لتحديد الاولوية في ارجاع العديد

منها.

ولفت مدير عام دائرة الماء في الشأن نفسه الى ان المديرية العامة للماء في بغداد والمحافظات تعاني من التجاوزات على خطوطها والتي تؤدي الى هدر نسب كبيرة من الماء الصافي، كونها تؤدي الى كسر الشبكة والتسبب بشح المياه وتلوثها، مؤكدا ضرورة ان تكون القوانين النافذة مجزية لرفع التجاوزات، داعيا الجهات المختصة الى توعية المواطنين بأن هذه التجاوزات، ستحرمهم من الثروة المائية لاسيما الخطوط الناقلة التي تمر بمناطق سكنية.

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