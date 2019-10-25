التربية: آلية لإعادة المرقنة قيودهم خلال إجازاتهم الدراسية

2019/10/25 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

اعدت وزارة التربية آلية لعودة الملاكات الادارية والتربوية المرقنة قيودهم خلال اجازاتهم الدراسية، الى مقاعدهم من جديد.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن بتصريح خاص لـ"الصباح": ان شعبة الدراسات الاولية بمديرية الاجازات الدراسية في وزارته، اعدت آلية لاعادة الموظفين والمعلمين المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة، وتتضمن منح المرقن قيده، اجازة دراسية ملحقة بالاولى من حيث المدة، مؤكدا انه سيتم من خلال هذه الالية ايقاف استرداد الرواتب عنه حتى انتهاء مدة الاجازة الدراسية، منوها بانه اذا فشل مرة اخرى، يعاد الاسترداد عن جميع المدد التي حصل عليها خلال اجازته الدراسية الثانية.

واردف ان رواتب المدة الاولى بالنسبة للممنوح اجازة دراسية ثانية، يتم استردادها خلال المدة الثانية، فضلا انه يتم احتساب المدة المتبقية لهم بحسب الامر الجامعي الذي تمت اعادتهم للدراسة بموجبه مع ضم الفترتين لغرض احتساب المدة الكلية للاجازة الدراسية بحسب التعليمات مع مراعاة السن التقاعدي والخدمة ضعف مدة الدراسة .

وتابع حسن ان وزارته منحت اجازة دراسية لنحو 900 معلم بمديريات تربية بغداد والمحافظات كافة والجهاز التنفيذي لمحو الامية، ولمدة اربعة اعوام براتب وتفرغ تام واعتباراً من تاريخ انفكاكهم من الوظيفة للحصول على شهادة البكالوريوس بالكليات بدءاً من العام الدراسي (2019 – 2020)، لافتا الى ان وزارته نسقت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بواقع المعلمين بما ينعكس ايجابا على العملية التعليمية.

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