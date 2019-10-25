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محافظ واسط لـ السومرية: نشرنا كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق


محافظ واسط لـ السومرية: نشرنا كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق
2019/10/25 | 20:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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