السلطات التركية تفرج عن فنان من اقليم كوردستان بعد احتجازه

2019/10/25 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في العراق يوم الجمعة ان السلطات التركية افرجت عن الفنان الشعبي شيروان عبد الله بعد مدة على احتجازه في احدى المطارات التركية.

وقال رئيس المؤسسة اري جلال في منشور له على "الفيسبوك" اليوم، انه في يوم 23 من شهر اكتوبر الجارية ولغرض عمل فني اجرى الفنان عبد الله زيارة الى تركيا قاصدا الذهاب من هناك الى العاصمة الايرانية طهران ولكن تم احتجازه في تم احتجازه لمدة معينة في المطار وبعدها تم الافراج عنه"، مضيفا ان الفنان سيعود الى مقر سكناه في المانيا الليلة.

من جهته قال مريوان عبد الله شقيق النان شيروان انه عند وصول الاخير الى تركيا تعرض الى مشاكل بما تخص تأشيرة الدخول وقد تم حل الامر وقد توجه الى المانيا.

وشيروان عبد الله فنان شعبي معروف في اقليم كوردستان العراق وله جمهور واسع ولد في عام 1975 في مدينة السليمانية متزوج وله ثلاثة اولاد وهو مستقر الان في المانيا مع اسرته.

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