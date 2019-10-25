متظاهرو كربلاء والنجف يعلنون إقامة اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم

2019/10/25 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلن عشرات المتظاهرين في محافظتي كربلاء والنجف إقامة اعتصام مفتوح وسط المدينتين إلى حين الاستجابة للمطالب التي رفعها المحتجون خلال تظاهراتهم اليوم.وبدأ ناشطون في نصب خيامهم والاستعداد لاعتصام ربما يطول، على حد قولهم، مؤكدين عدم رفعه ما لم تتحقق جميع مطالبهم، وفي مقدمتها محاكمة الفاسدين، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والحد من نفوذ […]

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