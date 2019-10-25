خمس محافظات تعلن حظر التجوال الفوري ومحافظ ذي قار يوجه بغلق الطرق الخارجية

2019/10/25 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خمس محافظة من وسط وجنوب العراق، حظر التجوال بعد الاحتقان الجماهيري وعدم السيطرة على غضب المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروعة والقضاء على الفساد.والمحافظات التي أعلنت حظر التجوال، هي كل من محافظة بابل وواسط في وسط البلاد ومحافظات البصرة وذي قار وميسان.ووجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي بإغلاق جميع مخارج ومداخل المحافظة من […]

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