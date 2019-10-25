شرطة واسط تنفي تعرض أحد المصارف للسطو والسرقة من قبل المتظاهرين

2019/10/25 | 21:06

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بغداد اليوم- واسط

نفت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، 25 تشرين الأول، 2019، تعرض احد مصارف المحافظة الى عم...





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