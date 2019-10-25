مقتل مدير مكتب عصائب اهل الحق وشقيقه بميسان وارتفاع عدد القتلى والجرحى بالمحافظة

2019/10/25 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نعت جماعة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي مساء اليوم الجمعة مدير مكتبها وشقيقه في محافظة ميسان جنوبي العراق.

ونعت الجماعة في بيان رسمي اليوم مدير مكتبها في ميسان وسام العلياوي وشقيقه عصام العلياوي بعد إصابتهما نتيجة هجوم مسلح تعرض له مقر مكتب الحركة في المحافظة.

في غضون ذلك قال مصدر طبي مسؤول من ميسان ان عدد القتلى من المتظاهرين في المحافظة ارتفع الى 9 بينما اصيب 94 اخرون بجروح منهم 74 في مستشفى الصدر، و 20 مستشفى الزهراوي .

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