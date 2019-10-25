بالتزامن مع الاحتجاجات.. وزير عراقي يعقد اجتماعاً رفيعاً في اذربيجان

2019/10/25 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادالتقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الجمعة مسؤولاً كويتياً رفيعاً.وقالت وكالة أنباء الكويت، في خبر تابعته “كلكامش برس”، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى الشیخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة ممثل حضرة سمو أمیر البلاد”.ويأتي اللقاء على ھامش أعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحیاز في العاصمة الأذربیجانیة (باكو).وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائیة الممیزة التي تربط البلدین الشقیقین وسبل تطویرھا وتنمیتھا في مختلف المجالات بالاضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

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