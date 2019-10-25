مصرع مدير مكتب العصائب وشقيقه في ميسان

2019/10/25 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقتل مدير مكتب حركة عصائب اهل الحق وشقيقه في ميسان، بعد تأثرهم باصابات بليغة جراء هجوم متظاهرين على مقر المكتب.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن مدير مكتب حركة عصائب اهل الحق في ميسان المهندس وسام العلياوي وشقيقه عصام العلياوي لقيا مصرعهما بعد تاثرهم بإصابات بليغة في هجوم مسلح من قبل متظاهرين على مقر مكتب الحركة في ميسان.ومنذ فجر يوم الجمعة (25 تشرين الثاني) بدأ الالاف بالتوافد الى ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، فيما يواصل المزيد الاحتشاد قرب ساحة التحرير وسط محاولات لدخول المنطقة الخضراء في حين ردت قوات الامن بالغاز المسيل للدموع، اصيب على اثرها العشرات بالاختناق.وفي حصيلة اولية حتى مساء اليوم الجمعة، قتل ما لا يقل عن 10 اشخاص في بغداد والمحافظات واصيب نحو 90 شخصا بحسب بيانات لمفوضية حقوق الانسان ومصادر امنية، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لتفريق المتظاهرين، في حين تعرضت مقرات حكومية واحزاب ومكاتب سياسية الى الحرق.

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