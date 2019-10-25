المباشرة بتوزيع 15 ألف قطعة أرض سكنية بين المشمولين بالرعاية في واسط

2019/10/25 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

الناصرية / حازم محمد حبيب

باشرت الادارة المحلية في واسط توزيع 15 ألف قطعة ارض بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، في وقت أعلنت فيه بلديات ذي قار إكمال تهيئة وفرز ستة آلاف قطعة لتوزيعها بين هذه الشريحة.

وقال مدير اعلام محافظة واسط ماجد العتابي لـ"الصباح" :ان المحافظ الدكتور محمد المياحي التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمكتبه ببغداد، وناقشا عددا من الملفات المهمة التي تخص المحافظة، حيث اسفر اللقاء عن استحصال الموافقة على خطة السكن وشمول جميع شرائح المواطنين بآلية توزيع الاراضي وتخصيص قطعة ارض لكل مواطن، منوها بان اللجنة المكلفة بتخصيص الاراضي تمكنت من مسح الارض المخصصة لتوزيعها بين المواطنين.

واوضح ان المحافظة باشرت توزيع 15 الف قطعة ارض سكنية بين شريحة شبكة الحماية الاجتماعية موزعة بواقع 10 الاف قطعة في مركز مدينة الكوت وخمسة الاف قطعة في قضاء الصويرة، لافتا الى ان الايام المقبلة ستشهد توزيع قطع الاراضي السكنية في عموم الاقضية والنواحي الاخرى بين جميع الشرائح من اجل توفير السكن الكريم للعوائل وانهاء حالة العشوائيات.

وبين العتابي ان المحافظ حصل على الدعم الكامل من قبل رئيس الوزراء لمختلف القطاعات التي تخدم المحافظة بشكل كبير، واستحصال الموافقات من اجل الاسراع باجراءات انشاء مصفى واسط النفطي بالاستفادة من انتاج حقلي الاحدب وبدرة النفطيين، وكذلك الحصول على موافقة تخصيص 100 درجة وظيفية ضمن القطاع النفطي، واستحصال الدعم الحكومي في منح ادارة واسط صلاحيات احالة المشاريع الوزارية من قبل المحافظة وخصوصا مشاريع شبكات مياه الصرف الصحي، فضلا عن ايجاد حلول سريعة لاصحاب العقود والاجور اليومية والمحاضرين المجانيين لسد الشواغر في مدارس المحافظة.

وفي ذي قار، قال مدير بلديات المحافظة حسن دعدوش لـ"الصباح" :ان المديرية بانتظار وصول الاسماء الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية من قبل الدوائر المعنية ليتم بعدها الايعاز ببدء التقديم على قطع الأراضي التي تمت تهيئتها ومن ثم يتم فرز الاسماء المستفيدة.

وأضاف أن المديرية شرعت بإجراءات انصاف هذه الشريحة، حيث ستتم المباشرة خلال الايام القليلة المقبلة بتوزيع الدفعة الاولى بحدود ستة الاف قطعة ارض لحين افراز قطع جديدة يتم توزيعها تباعا.

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