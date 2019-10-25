حملة لإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية

2019/10/25 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

باشرت وزارة الاتصالات ازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في منطقة زيونة من اجل الحد من هذه الحالات ضمن الحملة التي تنظمها في عموم مناطق البلاد.

وقال مسؤول شعبة العلاقات والاعلام في مديرية اتصالات الرصافة بسام جبار محمد لـ "الصباح" :ان المديرية اقامت حملة لازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في منطقة زيونة

ضمن الحملة الاستباقية التي اطلقتها لازالة جميع التجاوزات ضمن قاطع مناطق الرصافة والتي ستؤدي الى تحسن خدمات الشبكة الضوئية في المناطق التي ادخلت للخدمة.

واكد ان الحملة شملت ازالة التجاوزات على الكابينات الخاصة بالشبكة الضوئية وقامت الملاكات الفنية والهندسية التابعة للمديرية بازالة الكابلات والتقاسيم الضوئية غير المرخصة في مختلف مناطق الرصافة، وتم تشكيل لجنة فرعية في المديرية بالتنسيق مع الجهات الساندة من الشرطة الاتحادية.

وافاد بأن المديرية وشركة (اي كيو) الشريك الرسمي للوزارة بمشروع الشبكة الضوئية قاموا بازالة التجاوزات ومصادرة الاجهزة الخاصة بذلك، فضلا عن توثيق ابراج الانترنت في مختلف مناطق الرصافة، اضافة الى اخذ التعهدات الخاصة من المتجاوزين بعدم مد كابينات وقابلوات ضوئية مخالفة للضوابط والتعليمات الصادرة من الشركة العامة للاتصالات

والمعلوماتية.

من جانبه، بين رئيس اللجنة الفرعية في المديرية المهندس ثامر حنون ثجيل لـ"الصباح" ان المديرية تقوم بازالة التجاوزات من اجل تعزيز واقع الاتصالات وخدمات الانترنت في مناطق الرصافة وكسب ثقة المواطن بخدمات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتحسين واقع العمل فيها.

واضاف ان الحملات تهدف الى تحسين واقع خدمات الاتصالات والانترنت والحد من التجاوزات غير المرخصة التى تؤثر سلبا في نوعية وجودة الخدمة المقدمة

للمواطنين.

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