2019/10/25 | 21:18

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شرطة ديالى: لاتوجد تظاهرات في المحافظة والاوضاع الامنية مستقرة

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شرطة ديالى: لاتوجد تظاهرات في المحافظة والاوضاع الامنية مستقرة

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