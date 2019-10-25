فهد صباح.. أن تَحفُر قصّتك في عُقر داعش بالموصل

2019/10/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي كانَت حَياته طبيعيّة، كما حَياة أي موصِليّ في مدينَتِه.تخرّجَ بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة التي تحمل اسم محافظتِه عام ٢٠١٠، ليخوضَ غمار الماجستير بُعَيدَ عامٍ […]

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