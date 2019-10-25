2019/10/25 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية: قوات حفظ القانون في محافظة البصرة تعرضت لهجمات استخدمت فيها قنابل يدوية ادت الى اصابة ضابط وسبعة منتسبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/25 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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