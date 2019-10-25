البرلمان يخصص جلسة يوم غد لمناقشة مطالب المتظاهرين

2019/10/25 | 21:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- واسط

نفت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، 25 تشرين الأول، 2019، تعرض احد مصارف المحافظة الى عملية سطو.

وذكر بيان صدر عن القيادة جاء فيه "ورد في بعض القنوات الفضائية، تعرض احد المصارف للسطو والسرقة من قبل المتظاهرين &

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الجمعة، بفرض حظر على التجوال في محافظات ميسان والمثنى وبابل، مع استمرار التظاهرات التي انطلقت منذ الصباح.

وذكرت المصادر لـ(بغداد اليوم)، أن "السلطات الأمنية في محافظات ميسان والمثنى و

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بصابة اكثر من 10 منتسبين من حماية مبنى المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجهولين استهدفوا حماية مبنى محافظة البصرة برمانة يدوية، ما ادى الى اصابة

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