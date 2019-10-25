محتجون عراقيون يقطعون طريقا يؤدي الى منفذ حدودي مع إيران

2019/10/25 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قطع محتجون غاضبون مساء اليوم الجمعة طريقا حيويا مؤديا الى منفذ حدودي مع ايران في محافظة واسط العراقية.

وقال مراسل شفق نيوز، ان المتظاهرين في قضاء بدرة قطعوا الطريق المؤدي الى منفذ مهران المنفذ الحدودي البري بين العراق وإيران من جهة محافظة واسط.

واضرم عدد من المتظاهرين الغاضبين في وقت سابق من اليوم النيران امام معبر سفوان الحدودي في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

وسفوان أو صفوان مدينة عراقية، تقع في أقصى جنوب العراق قرب الحدود العراقية-الكويتية.



يقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي.

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