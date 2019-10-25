“يس عراق” تكشف تفاصيل حادثة الدهس في البصرة: السائق مرتبك وهذا ما فعله المتظاهرين.. شاهد بالفيديو

2019/10/25 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق كشف مصدر محلي من محافظة البصرة، اليوم الجمعة، تفاصيل حادثة الدهس التي تعرض لها متظاهري المحافظة من عجلة تابعة إلى طوارئ البصرة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “سيارة الطوارئ التي دهست متظاهري البصرة قرب مبنى مجلس المحافظة، ليس تعمدا أو انتقاما، بل بسبب ارتباك سائقها الذي خرج من مبنى مجلس المحافظة […]

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