العصائب تطلق الرصاص الحي ضد المتظاهرين في الديوانية

2019/10/25 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان عناصر حركة عصائب اهل الحق، قاموا باطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "توجه المتضاهرين لمقر العصائب في الديوانية".

واضاف" فيما قام عناصر العصائب باطلاق الرصاص الحي من مقرهم تجاه المتظاهرين".

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