2019/10/25 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس :

يعقد مجلس النواب يوم غدٍ السبت، جلسة عاجلة واستثنائية، لمناقشة مطالب المتظاهرين و قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الجلسة العاجلة والاستثنائية ستناقش مطالب المتظاهرين، و قرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات".

واضافت أن " الجلسة تبدأ في الساعة الواحدة من بعد الظهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد جلسة عاجلة يوم غد لمناقشة مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد جلسة عاجلة يوم غد لمناقشة مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).