بالصور.. اعتصام مفتوح في النجف الاشرف

2019/10/25 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} انهى متظاهرون في النجف الاشرف، اليوم الجمعة، نصب الخيام لبدء اعتصام مفتوح في المدينة.

وذكر مصدر محلي {للفرات نيوز} ان" المتظاهرين قرروا الاعتصام المفتوح بعد انهاء نصب خيمهم في ساحة الصدرين بالنجف الاشرف".انتهى

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